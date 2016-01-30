بالفيديو:معجبة تهاجم تامر حسني في الكويت

إقتحمت معجبة المسرح خلال إحياء النجم المصري تامر حسني حفله في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت.

وبالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة إلا أن الفتاة نجحت بتجاوزها ووصلت إلى تامر حسني، الذي بدا في الفيديو، وهو يتحايل للهروب منها، وهي تركض وراءه، قبل أن يصعد إلى المسرح، بعض الرجال، يعتقد أنهم من الأمن راحوا يبعدونها عنه وينزلونها على المسرح.

اللافت أن الحفل لم يتوقف، والموسيقى ظلت تصدح، وأكمل تامر الغناء وكأن شيئاً لم يكن.

حفل تامر حسني، شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، حيث ازدحمت المدرجات بالناس، ولقد أرجع الإعلام الكويتي السبب إلى إنقطاع تامر حسني عن إحياء حفلات في الكويت منذ 6 سنوات.