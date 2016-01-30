باكا: أريد أن أسجل في شباك إنتر على طريقة ' رابونا '

أوضح كارلوس باكا مهاجم إيه سي ميلان أنه يرغب في تكرار هدفه على طريقة "رابونا" في مرمى كاربي مجددا ضد إنتر ميلان بالدربي غدا الأحد.

وكان صاحب الـ 29 عاما قد سجل هدف على طريقة "رابونا" في مرمى كاربي يوم 13 يناير الماضي بكأس إيطاليا في المباراة التي فاز بها ميلان بنتيجة 2-1.

وصرح المهاجم الكولمبي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "كل نجم صغير يحلم بتسجيل هدف معين بطريقة مميزة، بعض الأحلام تتضمن هدفا من منتصف الملعب أو ضربة مقصية".

وتابع مهاجم إشبيلية السابق "لطالما أردت التسجيل على طريقة "رابونا" حاولت ذلك في كل الأندية التي لعبت لها لكن حتى أيام قليلة مضت حينما سجلت ضد كاربي".

واستطرد صاحب الـ29 عاما"أعرف أن ميهايلوفيتش أخبرني ألا أنفذ الـ"رابونا" ضد باليرمو، لكنني كنت متأكدا أنني سأسجل ولقد كان هذا سريعا".

وأضاف اللاعب الذي سجل 10 أهداف في 21 مباراة مع ميلان بالدوري هذا الموسم "سيكون الأمر رائعا لو سجلت هدف على طريقة "رابونا" ضد إنتر، سوف أحاول ذلك إن حصلت على فرصة، لكن ما يعتمد عليه الأمر فعلا هو أن أسجل أهدافا ولا تهم الطريقة وبكل تأكيد الفوز أهم من أي شيء بالطبع".

الجدير بالذكر ان ميلان سيستضيف غدا الأحد إنتر ميلان ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإيطالي.