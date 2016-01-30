تقرير- بعد ضم باتو.. تشيلسي مستعد لبيع ريمي لليستر سيتي

أشارت عدد من التقارير في إنجلترا أن نادي تشيلسي قد قبل عرضا من ليستر سيتي لضم لويك ريمي مهاجم الفريق بصفة دائمة.

وحسب ما جاء بشبكة "ESPN" و "TalkSPORT" فإن نادي ليستر يقترب من حسم الصفقة بمبلغ 11.5 مليون جنيه استرليني.

ولم يكن ليستر هو الوحيد المهتم بضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ29 عاما بل كان هناك أيضا نيوكاسل يونايتد.

وشارك ريمي هذا الموسم مع تشيلسي في 16 مباراة فقط في كل المسابقات بمعدل 500 دقيقة وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق عن ضم المهاجم البرازيلي أليكساندر باتو قادما من كورنثيانز البرازيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.