أتلتيكو مدريد يعرض جاكسون مارتينيز على تشيلسي مقابل استعادة كوستا

(إفي): عرض أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره تشيلسي الإنجليزي بيع خدمات مهاجمه الكولومبي جاكسون مارتينيز مقابل استعادة خدمات لاعبه السابق دييجو كوستا، وفقا لما أعلنته صحيفة "ذا صن" الانجليزية اليوم السبت.

وفقا للصحيفة، فإن النادي الإسباني يسعى في محاولة أخيرة "تبدو يائسة" لاستعادة خدمات كوستا (27 عاما) قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الاثنين القادم.

ويرغب المدير الفني للأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني في استعادة خدمات اللاعب البرازيلي-الإسباني الذي تمكن بعد بداية ضعيفة للموسم بالدوري الإنجليزي من إظهار مهاراته منذ وصول جوس هيدينك لقيادة البلوز.

وبحسب الصحيفة، لن يقبل تشيلسي بهذا التبادل نظرا لأن جاكسون وكوستا لن يستطيعا المشاركة في باقي منافسات دوري الأبطال الأوروبي.

وكان اللاعب الإسباني الدولي، الذي سجل ستة اهداف في آخر سبع مباريات للبلوز، قد استعاد مهاراته على تسجيل الأهداف عقب رحيل جوزيه مورينيو عن قيادة الفريق الإنجليزي.

فيما لم يسطع نجم جاسكون (29 عاما) بعد تحت لواء التشولو منذ وصوله إلى صفوف الفريق الصيف الماضي قادما من بورتو البرتغالي مقابل 35 مليون يورو.