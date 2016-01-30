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مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2) أتليتكو مدريد (1)... سواااااريز يسجل

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مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2) أتليتكو مدريد (1)... سواااااريز يسجل مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2) أتليتكو مدريد (1)... سواااااريز يسجل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على أرض ملعب "كامب نو" في إقليم كتالونيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

في الدقيقة 38 لويس سواريز يسجل هدفا ثانيا لبرشلونة بعدما سدد الكرة من بين قدمي الحارس أوبلاك.

برشلونة يدرك التعادل في الدقيقة 30 بعد جملة فنية رائعة بين نيمار وجوردي ألبا الذي يرسل عرضية زاحفة لميسي الذي يسدد بيسراه في الشباك.

كوكي يسجل الهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة التاسعة مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى.

بداية المباراة.

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