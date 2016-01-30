زيدان: رونالدو لم يفقد حاسته التهديفية.. ومن الطبيعي أن يتحدثون حول رحيله

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان إن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يفقد حاسته التهديفية ولكنه "كان يحتاج للعمل بصورة أكبر"، في إشارة للحقبة التي قضاها مع المدرب السابق رافائيل بينيتث.

وصرح زيدان في مؤتمر صحفي "كريستيانو لم يفقد شيئا. إنه في حالة جيدة ويعمل بشكل جيد للغاية، هو مثل الجميع كان في حاجة للعمل بصورة أكبر".

وتابع المدرب "إنه سعيد بالعمل. نحن انتهينا من الأسبوع الثالث وهو في حالة أفضل بدنيا. الجميع أصبح مستعد على الصعيد البدني. هذا هو أهم شيء لأننا لا نشعر بالقلق بخصوص المهارة".

وبخصوص جيمس رودريجز لم يؤكد زيدان اذا ما كان سيدفع به أساسيا أمام إسبانيول ولكنه أعلن عن النصيحة التي يقدمه لها قبل المباريات ومطالبته له بالاشتراك في العمل الدفاعي.

وأكمل المدرب "أطالب جيمس بأن يكون جيدا وأن يلعب جيدا من أجل مصلحة الفريق. هذا هو أكثر شيء يهمني. إنه لاعب رائع وموهوب، ولكن هناك بعض الشئون الدفاعية التي عليه الاعتناء بها مثل الجميع".

وبخصوص التعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية وتأثيره على مواجهة إسبانيول، قال "لم نتأثر، بل على العكس بعد ما رأيته خلال هذا الأسبوع، ولكن في الحقيقة خسارة نقطتين شيء معقد لأننا دائما ما نرغب في الفوز بكل المبارايات".

وتابع زيدان "قدمنا في نهاية تلك المباراة ما يجعلنا نستحق أكثر من نقطة ولكن في كرة القدم عليك تسجيل الفرص التي تتاح له".

ورفض المدرب الفرنسي من ناحية أخرى الحديث عن التحكيم حيث قال "لن أتحدث عن الحكام. سأحاول فعل هذا لأن عملهم صعب. أركز في عملي واللاعبين".

وأبدى زيدان قناعته بهامش تطور كل لاعبيه بمن فيهم مواطنه كريم بنزيمة، حيث قال: "اللاعبون في حالة جيدة. أحدهم هو بنزيمة.، إنه يمر بلحظة رائعة ولكن دائما ما هناك فرصة للتحسن".

وبخصوص الكرواتي لوكا مودريتش، صرح "إنه يساهم في اللعب كثيرا وهو لاعب مهاري وما أحاول فعله معه هو عدم إرهاقه بالكثير من الأوامر. يعرف ما الذي يجب عليه في الملعب، الأمر الوحيد الذي أحدثه بخصوصه هو العمل الدفاعي".

وتابع زيدان "مودريتش واحد من أفضل اللاعبين فنيا، الأشياء التي يفعلها بوجه قدمه تبهرني. إيسكو لا أعرف إذا ما كان مستواه مثلي، ولكن هو جيد للغاية".

ونفى المدرب الفرنسي أن تكون الشائعات بخصوص قدوم نيمار أثارت استياء داخل الفريق بل ودفعت رونالدو للتفكير في الرحيل حيث قال: "لا يوجد استياء من الحديث عن نيمار وبكل تأكيد سيظهر مع هذا الحديث عن أن كريستيانو سيرحل، من الطبيعي أن يرغبوا في إخراج كريستيانو من الريال. علينا فقط التركيز في عملنا".