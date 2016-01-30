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حاكم دبى: "رؤيتنا للمستقبل موحدة.. وتبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط"

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حاكم دبى: "رؤيتنا للمستقبل موحدة.. وتبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط" حاكم دبى: "رؤيتنا للمستقبل موحدة.. وتبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط"
كتب محمد بن راشد آل مكتوم، سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "عقدنا اليوم بحضور أخى محمد بن زايد خلوة الإمارات ما بعد النفط بحضور الاتحادية والحكومات المحلية".

وأضاف، "اقتصادنا فى 2015 كان حجمه تريليون ونصف تريليون درهم، وكانت مساهمة النفط 30% فقط ولابد أن نكمل المسيرة، ونخفض هذه النسبة لأدنى مستوياتها".

واختتم تغريداته، قائلا: "اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحد وفريقنا واحد ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط".

محمد بن راشد آل مكتوم (1)

محمد بن راشد آل مكتوم (2)
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