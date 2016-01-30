حاكم دبى: "رؤيتنا للمستقبل موحدة.. وتبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط"

كتب محمد بن راشد آل مكتوم، سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "عقدنا اليوم بحضور أخى محمد بن زايد خلوة الإمارات ما بعد النفط بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف، "اقتصادنا فى 2015 كان حجمه تريليون ونصف تريليون درهم، وكانت مساهمة النفط 30% فقط ولابد أن نكمل المسيرة، ونخفض هذه النسبة لأدنى مستوياتها".
واختتم تغريداته، قائلا: "اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحد وفريقنا واحد ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط".
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