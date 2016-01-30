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نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة بناء مؤسسة الجيش بصورة صحيحة

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نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة بناء مؤسسة الجيش بصورة صحيحة نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة بناء مؤسسة الجيش بصورة صحيحة

>أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء ، ضرورة بناء مؤسسة الجيش بصورة صحيحة .. وقال خلال اجتماعه اليوم السبت، مع اللواء أحمد سيف اليافعى قائد المنطقة العسكرية الرابعة إن المؤسستين العسكرية والأمنية هما عمود الدولة التى ترتكز عليه ولا يمكن تحقيق أى بناء وتقدم إلا بالارتكاز على قاعدة صلبة للجيش وانضباط الأمن.

وطالب بحاح من اللواء اليافعى سرعة استكمال الإجراءات لضم عناصر المقاومة الشعبية وتقنين انضمامهم إلى مؤسستى الجيش والأمن وفق الإجراءات والمعايير والحاجة اللازمة.

وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة العسكرية الرابعة من تحديات فى مجال الأمن تتطلب المزيد من الجهد والعمل الجاد للوصول إلى المستوى المطلوب لتأمين حياة الناس والمواطنين فى المحافظات المحررة والحد من الجرائم والعمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن رئيس الوزراء أشاد بجهود الرئيس عبد ربه منصور هادى وقيادات المنطقة الرابعة وكل الألوية والضباط والأفراد لاستعادة الأمن والاستقرار والتصدى للأعمال الآثمة التى يروح ضحيتها العديد من الأبرياء والمدنيين والأطفال.

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مصر 365