مشاجرة بين مزارعين على قطعة أرض زراعية بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مركز شرطة بلاط بالوادى الجديد من فض مشاجرة لأكثر من 10 أشخاص مزارعين بمنطقة عين أبو مازن لخلاف على قطعة أرض زراعية، وتمت السيطرة على المشاجرة وتحرر المحضر رقم 24 جنح مركز شرطة بلاط لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتى أمرت بصرف أطراف المشاجرة، وأخذ تعهد عليهم بعدم التعرض لبعضهم البعض.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدى أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفى نزاع على قطعة أرض بمنطقة عين أبو مازن التابعة لمركز بلاط وتبين أن " خضر.م.ع" 46 سنة مدرس و"غريب .ح.ع" 35 سنة كاتب وآخرين كطرف أول و"بكر .م .ن" 51 سنة صاحب ورشة و"شداد .م.أ" 41 سنة سائق و"محمد.م.م" 43 سنة بالمعاش وآخرين قد دخلوا فى مشاجرة فيما بينهم على قطعة أرض حيث انتقلت قوات الأمن لموقع المشاجرة وتمت السيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بصرف أطراف النزاع، وأخذ التعهد عليهم بعدم التعرض لبعضهم البعض.