أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مشاجرة بين مزارعين على قطعة أرض زراعية بالوادى الجديد

Google+ Print
مشاجرة بين مزارعين على قطعة أرض زراعية بالوادى الجديد مشاجرة بين مزارعين على قطعة أرض زراعية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مركز شرطة بلاط بالوادى الجديد من فض مشاجرة لأكثر من 10 أشخاص مزارعين بمنطقة عين أبو مازن لخلاف على قطعة أرض زراعية، وتمت السيطرة على المشاجرة وتحرر المحضر رقم 24 جنح مركز شرطة بلاط لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتى أمرت بصرف أطراف المشاجرة، وأخذ تعهد عليهم بعدم التعرض لبعضهم البعض.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدى أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفى نزاع على قطعة أرض بمنطقة عين أبو مازن التابعة لمركز بلاط وتبين أن " خضر.م.ع" 46 سنة مدرس و"غريب .ح.ع" 35 سنة كاتب وآخرين كطرف أول و"بكر .م .ن" 51 سنة صاحب ورشة و"شداد .م.أ" 41 سنة سائق و"محمد.م.م" 43 سنة بالمعاش وآخرين قد دخلوا فى مشاجرة فيما بينهم على قطعة أرض حيث انتقلت قوات الأمن لموقع المشاجرة وتمت السيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بصرف أطراف النزاع، وأخذ التعهد عليهم بعدم التعرض لبعضهم البعض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365