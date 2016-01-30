بالصور.. بدء امتحانات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح بجنوب سيناء

بدأت اليوم السبت امتحانات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح بجنوب سيناء بمدينة الطور لطلبة التجارة والحقوق والإعلام والزراعة والآداب ودار العلوم.>وأكد الدكتور عبدالحميد مصطفى عبدالحميد المشرف على الامتحانات بجنوب سيناء "لليوم السابع" أنه يوجد هدوء بلجان الامتحانات، وتواجد الأمن منذ بدء الامتحانات لتأمين اللجان والتنبية على الدارسين بغلق المحمول، والتنبية على أمناء الشرطة بإغلاق الموبايل وعدم اصطحاب السلاح الميرى داخل اللجان .



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