"سفارة المعرفة" اتفاق تعاون بين جامعة طنطا ومكتبة الإسكندرية

وقعت جامعة طنطا بمحافظة الغربية ومكتبة الإسكندرية مذكرة تفاهم تتيح البدء فى إجراءات تنفيذ وتجهيز وتأسيس مقر بالجامعة لإحدى فروع مكتبة الاسكندرية فى الجامعات المصرية تحت مسمى "سفارات المعرفة".> صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، فى نهاية الجلسة التشاورية التى استقبل خلالها صباح اليوم السبت وفداً من مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أشرف فراج، موضحاً أن الاتفاق يأتى فى إطار التعاون القائم بين المكتبة لما لها من دور فعال فى نشر المعرفة وبين جامعة طنطا كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالى، وذلك بهدف الاستفادة بكل ما هو متاح من مصادر معلومات وقواعد بيانات، وأحدث الدوريات العلمية العالمية، مع إتاحة المشاركة "on Line" فى جميع الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تنظمها المكتبة، ووضع جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلا مقابل بما يساهم في دعم المعارف والعلوم والتكنولوجيا.

ووقع على الاتفاقية عن جامعة طنطا الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، وعن مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، وذلك بحضور الدكتور محمد السديمى عميد كلية الآداب.

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