بالصور.. وزارة الشباب تنظم جولات وفقرات ترفيهية بشرم الشيخ لذوى الاعاقة

نظم مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة، جولات وفقرات ترفيهية لعدد 2000 شاب وفتاة من ذوى الإعاقة، من 25 محافظة ضمن فعاليات برنامج "اعرف بلدك" بشرم الشيخ والذى تنفذه الوزارة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز ويستمر حتى 31 يناير 2016.>تضمنت فعاليات اليوم، فقرات ترفيهية غنائية وموسيقية ومائية، وزيارة جزيرة تيران ومحميات رأس محمد ومشاهدة عروض الدولفين.>يذكر أن ذوى الإعاقة المشاركين فى الفوج العاشر من "اعرف بلدك" بشرم الشيخ من محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، المنيا، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، شمال سيناء، الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، بالإضافة إلى دمياط".



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