البيئة: إغلاق محطة مياه بمنطقة نفوق الحمير ببحر شبين فى الدقهلية

قالت الدكتورة كوثر حنفى، رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إنه تم إغلاق محطة مياه شرب "دميرة" بمحافظة الدقهلية، بالمنطقة التى تطل على ترعة "بحر شبين"، بعد رصد عدد من الحيوانات النافقة "الحمير" بالترعة.

وأضافت الدكتورة كوثر حفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إغلاق المحطات إجراء احترازى يتم اتخاذه فى مثل هذه الأمور حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لأخذ عينات من المياه للتأكد من خلوها من أى ملوثات مناشدة هيئة حماية نهر النيل بأإن تقوم بتطهير الترع والمصارف.

وأوضحت أن فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية، ينسق مع وزارة الرى لإزالة المخلفات ومنها الحيوانات النافقة من الترع.

جدير بالذكر، أنه ظهر اليوم السبت، عدد من الحيوانات النافقة بترعة "بحر شبين"، التى تطل عليها قرية دميرة التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وترأس المهندس سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة طلخا، لجنة مكونة من إدارة الصحة، وجهاز شئون البيئة، ومنطقة مياه الشرب والصرف الصحى، والرى، والمسطحات المائية، لتفقد بحر شبين أمام قرية دميرة بعد ظهور بعض الحيوانات النافقة أمام حاجز مائى "الصولا".

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