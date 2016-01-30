صور| جوائز السينما العربية تحاكي جوائز الأوسكار

على غرار جوائز الأوسكار الأمريكية، يعرض مهرجان السينما العربية 36 فيلمًا من أفلام 2015، من غرفة صناعة السينما، حيث تتنافس كلها لنيل جوائز السينما العربية.

ويشاهد الأفلام 15 ناقدًا اختاروا منها 8 أفلام هو القائمة الصغيرة، حيث سيتم اختيار أفضل 5 أفلام من بينهم.

وتمنح الأكاديمية الافتراضية للسينما العربية لكل المساهمين في صناعة السينما كارت خاص بالمسابقة يمنحهم اصية للدخول على الموقع الخاص بالمسابقة عبر استخدام الاسم وكلمة السر حيث يصوتون لأفضل فيلم من وجهة نظرهم في القائمة القصيرة.

أما التمثال الذي يعبر عن الجائزة فهو عبارة عن سيدة فلاحة مصرية بتاج فرعوني نحته الفنان إسماعيل شرف.

وسيتم توزيع الجوائز في 25 مارس المقبل.

وأعلن عن جوائز المسابقة وكيفية الاختيار في مؤتمر بحضور الخبير الإعلامي عمرو قورة مالك شركة C.A.T، ومحطة 9090 الراعي الرسمي للحفل ومنظم الاحتفالية، بالتعاون مع شركة وليد منصور.