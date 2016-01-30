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غرق مركب صيد مصري على متنه أكثر من 14 شخصاً قبالة السواحل السودانية

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غرق مركب صيد مصري على متنه أكثر من 14 شخصاً قبالة السواحل السودانية غرق مركب صيد مصري على متنه أكثر من 14 شخصاً قبالة السواحل السودانية

أرشيفية

تعرض مركب صيد مصري للغرق، السبت 30 يناير 2016، على متنه 14 شخصاً، قبالة السواحل السودانية، بحسب نقيب الصيادين المصريين، بكري أبو الحسن.

وقال أبو الحسن، بحسب وكالة الأناضول، إن مركب الصيد الذي تحمل اسم “زينة البحرين” خرج من منطقة ميناء “برانيس” بمحافظة البحر الأحمر، شرقي ، وعلى متنها 14 فردًا، السبت الماضي.

وأضاف “المركب تعرض، الأربعاء الماضي، لعطل فني في المياه السودانية، ما دفع طاقمه إلى رمي الخطاف (معدن على شكل مخلب) لتثبيت المركب، لكنه قُطع، وسحبته الأمواج مع شدة الرياح إلى منطقة السبعات، وهي منطقة شعاب مرجانية، حيث استقر المركب هناك”.

وأشار أبو الحسن، إلى أن اثنين من الصيادين الذين كانوا على متن المركب، “قطعوا حوالي 30 ميلاً، اليوم، للوصول إلى موقع القيادة السودانية، طلبًا لإنقاذ زملائهم”، مرجحاً أن يكون البقية على قيد الحياة.

وفي هذا الصدد، ناشد السلطات المصرية، والسودانية، “للتنسيق وإرسال طائرة إنقاذ لطاقم المركب في أسرع وقت

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