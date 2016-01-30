مباحث كوم أمبو تضبط 10 أفارقة لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

ألقت مباحث كوم أمبو اليوم السبت، القبض على 10 أفارقة لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وجارى إحالتهم للنيابة المختصة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الفرعى كوم أمبو نصر النوبة، دائرة المركز، تمكنوا من ضبط 10 أشخاص من جنسيات مختلفة من دول الصومال والسودان وأثيوبيا وأريتريا، وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وعدم حملهم تحقيق الشخصية.

تحرر المحضر رقم 403 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة.

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