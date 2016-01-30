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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتخف سرعة الرياح نسبيا لتكون معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب/  الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.

حركة الرياح : شمالية غربية / 10 - 25 / 35  كم / ساعة على اليابس ومن / 25 - 45 / 55 كم / ساعة على البحر.

البحر .. مضطرب .. الموج بارتفاع من 2 الى 4 و 5 أقدام قرب الساحل ومن 6 الى 8 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و ست دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 31 دقيقة صباحا.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    21      13              85       35 .
> دبي                        21      16              85       30 .
> الشارقة                   21       15              80       30.
> عجمان                    22       15             80       30.
> أم القيوين                22        15             80       30 .
> رأس الخيمة             22        11             75       30 .
> الفجيرة                   25       18              80       40.
> العين                     21       12              85       25 .
> ليوا                       22      11               90       35 .
> الرويس                  20      16               85       35 .
> السلع                    20       14               85       30.
> دلما                      19      15               80       35 .
> طنب الصغرى          21      17               75       40 .
> طنب الكبرى            21      17               75       40 .
> أبوموسى               21       17               75       35.
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