الصحة: مصر خالية من فيروس "زيكا".. واحتياطات لمنع دخول المرض

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر خالية تماماً من فيروس "زيكا"، موضحًا أنه تم اتخاذ احتياطات عالية بجميع منافذ الجمهورية لمنع دخول المرض إلى البلاد.

وأضاف "مجاهد"، فى تصريحات تليفزيونية، أن فيروس "زيكا" ينتقل بين البعوض وبعضه، وإذا أصيبت المرأة الحامل به يؤدى إلى إصابة الجنين بصغر حجم رأس، مشيرا إلى أن هذا المرض ينتشر فى الأمريكتين.

>