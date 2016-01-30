وزارة الزراعة تدشن صفحة لمتحدثها الرسمى للتواصل مع الإعلاميين والصحفيين

دشنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للوزارة، لتكون ملتقى كافة الإعلاميين والصحفيين بكافة المؤسسات العاملة في المجال الإعلامي، وكذلك المهتمين بمتابعة أخبار وأنشطة الوزارة.

وقال عيد حواش، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا للتواصل مع كافة الإعلاميين والصحفيين، وأن تلك الصفحة ستتولى نشر كافة الأنشطة والجولات الخاصة بوزير الزراعة والتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وتغطية كافة الأحداث الزراعية المرتبطة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وأكد أن الصفحة ستكون إحدى وسائل التواصل مع الإعلاميين والصحفيين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بنطاق عملها، موضحًا أن هذه الصفحة وحدها ستكون المعنية بالتصريحات والتغطيات الرسمية لأنشطة الوزارة.