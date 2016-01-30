بالصور.. الكويت تطلق clickless أول محرك بحث عربى على الأنترنت

أعلن فى الكويت عن إطلاق أول محرك بحثى عربى وهو تطبيق كليكليس الكويتى "clickless"، الذى ينافس محركات البحث العالمية جوجل وياهو وآسك وغيرها.

وأكد الإعلامى الكويتى ناصر المساعيد صاحب فكرة التطبيق المجانى، أن الهدف من كليكليس توصيل المعلومة ومعالجة القصور الذى وقعت فيه بعض محركات البحث العالمية، مثل ظهور الإعلانات الجانبية أو عدم الدقة فى عناوين بعض الشركات وهو ما يسعى التطبيق لتفاديه عبر فريق عمل يتأكد من صحة المعلومات المعروضة على الشبكة المعلوماتية.

وأضاف المساعيد أن التطبيق الكويتى ليس مجرد open source أو مصدر مفتوح للمعلومات ولكنه يوثق المعلومات بدقة، لذلك فإن المشترك الذى لا يجد معلومة يمكنه الاتصال بفريق العمل عبر الإيميل أو الرسائل النصية القصيرةSMS.

وعن فكرة التطبيق الجديد، يقول ناصر المساعيد: أنا أعشق السفر، بصحبة أبنائي، وكلما سافرت، سواء لدولة أوربية أو عربية، أقف فى طوابير طويلة من أجل السؤال عن معلومة ربما لا أجد لها إجابة واضحة وصريحة، وتخيل أننى للبحث عن بعض الأدوات المدرسية لأولادي، قضيت 4 ساعات للتجول حتى تأخرت على طائرتى وانتظرت طائرة أخرى دون أن أصل لما أريد.

كل هذه الأمور جعلتنى أفكر جليا فى الأمر، وكيف أصل بسهولة لمكان محدد أجد فيه ما أريد بمجرد ضغطة واحدة على محركات البحث العالمية المعروفة، ولماذا لا يوجد تطبيق عربى وحيد يمكن أن ينافس تلك المحركات المشهورة.

وكان clickless الذى سعيت من خلاله للوصول للمعلومة سريعا، وبدأت بالكويت بحثا عن الهوية المحلية، ثم مصر بحثا عن الهوية العربية، قبل أن ننطلق للعالمية قريبا؛ ولذلك مكثت 3 سنوات على تصميم الموقع والتطبيق، ثم أسست الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون لها عدة فروع فى الكويت ومصر والإمارات والهند.

شارك فى حفل الإطلاق عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية ممثلين عن الشركات الكبرى فى الخليج العربى والكويت ومصر والأردن والمؤسسات الإعلامية العربية ووكالات الأنباء.

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