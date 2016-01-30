إصابة 7 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى

>أصيب سبعة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثي، فى تصريح عصر اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل سبعة جرحى من قوات الجيش خلال اليومين الماضيين، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحورى الليثى والصابرى.

وأضافت البرغثى أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، قدمت لهم الأسعافات الأولية غادر منهم ثلاثة جنود وهناك أربعة آخرون تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.