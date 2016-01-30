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البراز المختلط بالدماء أبرز أعراض سرطان القولون العصبى

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البراز المختلط بالدماء أبرز أعراض سرطان القولون العصبى البراز المختلط بالدماء أبرز أعراض سرطان القولون العصبى
سرطان القولون ليس بالورم الهين، ورغم أنه فى أغلب الحالات يبدأ نشاطا حميدا إلا أنه يتحول إلى خبيث خطير مع مرور الوقت وتأخر اكتشافه مبكرا أو إهمال الكشف الدورى، ويهدد الكثيرين بالإصابة به على مستوى العالم.

السمنة المفرطة أهم أسباب الإصابة بسرطان القولون العصبى


>قال الدكتور محمد نور أخصائى الأمراض الباطنية، إن من أبرز أسباب الإصابة بسرطان القولون العصبى هو الإفراط فى تناول الطعام غير الصحى والدسم والغنى بالدهون لسنوات، والإصابة بالسمنة المفرطة المرضية والتى تسبب أضرارا صحية بالغة، وغيرها الكثير من العوامل التى يسببها اتباع المريض لنظام حياة غير صحى.

أبرز أعراض سرطان القولون العصبى.. الإرهاق الشديد والنزيف


>وأوضح الدكتور نور أن من العلامات والأعراض التى قد تظهر على المصاب بأورام القولون، ويتطلب الفحص السريع، بطرق أهمها المنظار هو الشعور بالإرهاق وتكسير الجسم الدائم والمستمر، وعدم استقرار البطن، بمعنى أن يشعر المريض بالتقلصات والأوجاع المستمرة والمتكررة مع كثرة إنتاج غازات البطن بشكل مبالغ فيه.

كما تتضمن أبرز العلامات أن يكون البراز مدمم، حيث ينزل بصعوبة ويحوى دماء كثيرة وملحوظة، بجانب الشعور بالانزعاج من التبرز وكثرة عدد مراته والشعور بعدم الراحة مطلقا خلاله، وقد يعانى المريض بسبب هذا التورم من نحافة سريعة وملحوظة للغاية.

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