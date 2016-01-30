ليس من بينها مصر.. أمريكا تنشر أول خريطة للدول الموبوءة بفيروس زيكا

نشرت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC" أول خريطة توضح المناطق والدول الموبوءة بفيروس زيكا، والتى تمثل مصدراً للعدوى، وقد تنقل إليك الإصابة بالمرض إذا تعرضت للدغ البعوض بها، واللافت أن مصر ليست من الدول التى تمثل مصدر تهديد لانتشار المرض إلى دول العالم الأخرى .



>ومن أبرز الدول والمناطق التى تمثل مصدر تهديد بفيروس زيكا، حسبما توضح الخريطة: البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وهايتى وجواتيمالا والمكسيك وباراجواى وفنزويلا وبنما وهندوراس وجمهورية الدومنيكان و بربادوس وجمهورية سورينام ودولة الرأس الأخضر الأفريقية وإقليم جزر العذراء الأمريكية.

جدير بالذكر أن فيروس زيكا قد انتشر بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، وخاصة ً فى الأمريكيتين، ويحمل خطورة أكبر على السيدات الحوامل لأنه يتسبب فى تشوه الأجنة، وهو ينتقل للإنسان عبر البعوضة الزاعجة المصرية.

الخطير أن أعراض الإصابة تشبه إلى حد كبير أعراض البرد، وتظهر على 20% فقط من المرضى، وحال تعرض الشخص للدغة البعوضة خلال أسبوع من الإصابة فإن المرض قد ينتقل بعد ذلك لعشرات الأشخاص، وأوصت الكثير من المنظمات الصحية الرسمية بمنع السيدات من الحمل حتى عام 2018.

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