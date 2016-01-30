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وزير الاستثمار يبحث استقبال وزيرة التعاون الاقتصادي الإيطالية أوائل الشهر القادم

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وزير الاستثمار يبحث استقبال وزيرة التعاون الاقتصادي الإيطالية أوائل الشهر القادم وزير الاستثمار يبحث استقبال وزيرة التعاون الاقتصادي الإيطالية أوائل الشهر القادم


> بحث أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم مع موريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة الترتيبات الخاصة باستقبال وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الإيطالية أوائل الشهر القادم على رأس وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين.

وقال سالمان – في تصريح له اليوم السبت – إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين ووسائل تفعيلها، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد اهتمام المصرية بجذب الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وتنمية التعاون الاستثماري استغلالاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار من جانبها ستقوم بعرض التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية على مدار العام الماضي والإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، بجانب طرح عدد من الفرص الاستثمارية والمشروعات.

من جانبه، أشار السفير الإيطالي إلى أن البعثة الإيطالية مهتمة بالاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الثقيلة والنقل ومشروعات تنمية محور قناة السويس وقطاع المنسوجات والتعرف على الفرص الجديدة، كما ستقوم البعثة التي ترأسها وزيرة التعاون الاقتصادي بمراجعة الترتيبات النهائية للقمة المصرية الإيطالية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيطالي مع عدد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون المشترك، وفتح مجالات جديدة للتعاون، بجانب بحث التوسع في الاستثمارات الإيطالية القائمة.

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