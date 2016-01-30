مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن يلعب إلا الجاهز أمام الزمالك الصعب

أكد خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن لقاء الزمالك لن يكون سهلا بالمرة، رغم خوضه على ملعب "الإسماعيلية".

الإسماعيلي يلتقي مع الزمالك يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال القماش في تصريحات لـ FilGoal.com: "لقاء الزمالك المقبل صعب بكل المقاييس ومن كل الجهات".

القماش أوضح "الفريق يمر الأن بفترة من الصعوبات الكبيرة وفقدان للنقاط، بالإضافة لأن الزمالك فريقا قويا في جميع الحالات".

وأتبع "ركزت على ما ينقص اللاعبين خاصة في الناحية البدنية والخططية وقد تفاجأت من بعض اللاعبين أن هناك تدريبات لم يسبق لهم أن خاضوها".

القماش أتم "سأعتمد في جزء كبير من استعدادي للمباراة على الجانب النفسي، وأنقل لهم أنهم يمثلون نادي كبير وعليهم أن يخرجوا النادي مما يمر به الأن".