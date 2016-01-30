أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن يلعب إلا الجاهز أمام الزمالك الصعب

Google+ Print
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن يلعب إلا الجاهز أمام الزمالك الصعب مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لن يلعب إلا الجاهز أمام الزمالك الصعب

أكد خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن لقاء الزمالك لن يكون سهلا بالمرة، رغم خوضه على ملعب "الإسماعيلية".

الإسماعيلي يلتقي مع الزمالك يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال القماش في تصريحات لـ FilGoal.com: "لقاء الزمالك المقبل صعب بكل المقاييس ومن كل الجهات".

القماش أوضح "الفريق يمر الأن بفترة من الصعوبات الكبيرة وفقدان للنقاط، بالإضافة لأن الزمالك فريقا قويا في جميع الحالات".

وأتبع "ركزت على ما ينقص اللاعبين خاصة في الناحية البدنية والخططية وقد تفاجأت من بعض اللاعبين أن هناك تدريبات لم يسبق لهم أن خاضوها".

القماش أتم "سأعتمد في جزء كبير من استعدادي للمباراة على الجانب النفسي، وأنقل لهم أنهم يمثلون نادي كبير وعليهم أن يخرجوا النادي مما يمر به الأن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع