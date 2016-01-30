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الأهلي: المدرب الأجنبي يتسلم المهمة بعد قمة الزمالك

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الأهلي: المدرب الأجنبي يتسلم المهمة بعد قمة الزمالك الأهلي: المدرب الأجنبي يتسلم المهمة بعد قمة الزمالك

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة في النادي الأهلي أن ملف المدرب الجديد للنادي سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يبحث الأهلي خلال الفترة الحالية عن مدرب جديد خلفا لجوزيه بيسيرو الذي رحل لتدريب نادي بورتو.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "المدرب الجديد سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الإدارة واللجنة الثلاثية التي تضم محمود طاهر رئيس النادي وطاهر الشيخ بجانب عبد العزيز عبد الشافي".

زيزو أتبع " المدير الفني الجديد سوف يتولى المهمة مع الفريق بشكل رسمي بعد مباراة الزمالك التي تقام يوم 9 فبراير المقبل".

وأضاف "مباراة إنبي المقبلة في غاية الأهمية بالنسبة للأهلي، لأن الفريق البترولي يتميز بالسرعة ونقل الهجمة سريعا، كما يقوده مدرب طموح هو حمادة صدقي وذلك يزيد من صعوبة اللقاء".

ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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