أمن القاهرة: متهم عين شمس توفى بالمستشفى بعد مرضه وليس داخل القسم

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة أن المتهم الذى توفى ظهر اليوم، كان قد شعر بإعياء منذ أيام أثناء فترة حبسه بسجن النهضة على ذمة إحدى القضايا 4 أشهر، وتم نقله إلى قسم عين شمس، وعقب ذلك تم نقله أول أمس إلى مستشفى هليوبليس لعلاجه.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن المتهم ظل بالمستشفى منذ صباح أمس وفوجئنا بوفاته بالمستشفى اليوم متأثرا بمرضه، ونفى ما تردد حول وفاته داخل حجز القسم، مؤكدا أن ما تردد ليس له أساس من الصحة، وأن المتهم توفى داخل المستشفى.

وشدد المصدر أن الأجهزة الأمنية حرصت على مراعاة حقوق الإنسان للمتهم المحبوس احتياطيا على خلفية إحدى القضايا، وتم نقله على الفور إلى المستشفى فور شعوره بالمرض.

- وفاة متهم داخل قسم عين شمس والنيابة تنتقل لمناظرة جثته

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