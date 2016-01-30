«صحة أسوان»: 90% نسبة العجز في أطباء الوحدات الصحية

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزراة الصحة بأسوان، إن هناك نقص حاد في أعداد الأطباء على مستوى الوحدات الصحية بالمحافظة.

وأضاف حنفي، أن عدد الوحدات التي يوجد بها عجز 223 وحدة صحية يخدمهم فقط 67 طبيب بنسبة عجز تصل الى 70%، في حين أن هناك إحتياج إلي 669 طبيب بمعدل 3 أطباء لكل وحدة صحية بمعنى أن نسبة العجز بالنسبة للتشغيل الأمثل تصل الى 90%.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن يتم حالياً التركيز علي دعم الوحدات الصحية بالمناطق البعيدة والنائية من أجل تقديم الخدمة الصحية لاهالى هذه القرى والتى لا يوجد أمامهم أي بديل آخر سوى الوحدة الصحية.