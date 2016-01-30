تونس تغلق معبر رأس جدير إثر تبادل لإطلاق نار فى الجانب الليبى

أعلنت السلطات التونسية السبت، إغلاق معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا غداة تبادل لإطلاق فى الجانب الليبى. وقالت وزارة الداخلية أنه تم غلق معبر رأس الجدير الرئيسى بين البلدين صباح اليوم إثر تسجيل تبادل لإطلاق النار داخل القطر الليبى بين ما يسمى بكتيبة "طارق الغايب" والعاملين بالمعبر من الجانب الليبى.

وكانت تونس شرعت فى وقت سابق من العام الجارى فى مد جدار ترابى وحفر خندق على طول 200 كلم من حدودها مع ليبيا الغارقة فى الفوضى لمنع تسلل الجهاديين وتسريب أسلحة إلى تونس.

وتعمل الأطراف الليبية على التوصل إلى توافق بشأن حكومة الوفاق الوطنى بعد أن وقعوا اتفاق بإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد.

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