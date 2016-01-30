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ضبط مصنع بـ6 أكتوبر ينتج سمنا غير صالح للاستهلاك الآدمى

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ضبط مصنع بـ6 أكتوبر ينتج سمنا غير صالح للاستهلاك الآدمى ضبط مصنع بـ6 أكتوبر ينتج سمنا غير صالح للاستهلاك الآدمى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة 6 أكتوبر، يقوم بإنتاج وتعبئة السمن الطبيعى مستخدما فى عملية التصنيع مستلزمات خالية من أى فواتير أو مستندات تفيد مشروعية دخولها البلاد، حيث يتم تصنيع المنتج وتعبئتة داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات مغشوشة لكبرى الماركات.

وقامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتحفظ على 4.438 طن سلع غذائية "مسلى مخلوط" تحت التعبئة بدون فواتير و6 أطنان مسلى غير صالح للاستهلاك الآدمى و5ز8 طن "مكسبات طعم سمن بلدى" بدون فواتير وغير صالح للاستهلاك وقامت اللجنة المرافقة للمأمورية بتقديم تقرير يفيد أن المصنع يقوم بخلط الشورتنج الصناعى بالسمن البلدى، وإضافة مكسبات طعم السمن البلدى، وأن المصنع غير متوافر به الاشتراطات الصحية، وتم سحب العينات وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن قيام مصنع بمنطقة 6 أكتوبر يقوم بإنتاج سمنى طبيعى مستخدما مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تشكيل مجومعات عمل لمداهمة المصنع والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365

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