ضبط 4 عناصر إخوانية فى حملة أمنية مكبرة بالوادى الجديد

تمكنت قوة من مباحث الأمن الوطنى بالوادى الجديد، بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة، من ضبط 4 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بنطاق دوائر ماكز المحافظة لضلوعهم فى الانتماء لجماعة إرهابية وممارسة أنشطة تهدد الأمن العام، وتم التحفظ عليهم، وتحررت محاضر بإجراءات الضبط وأحيلت إلى النيابة العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع إدارة الأمن الوطنى بالمحافظة، واستهدفت ضبط 4 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وممارسة أنشطة تهدد الأمن العام، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيل المتهمون للنيابة لمباشرة التحقيق.