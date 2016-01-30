ضبط 4 عناصر إخوانية فى حملة أمنية مكبرة بالوادى الجديد

تمكنت قوة من مباحث الأمن الوطنى بالوادى الجديد، بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة، من ضبط 4 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بنطاق دوائر ماكز المحافظة لضلوعهم فى الانتماء لجماعة إرهابية وممارسة أنشطة تهدد الأمن العام، وتم التحفظ عليهم، وتحررت محاضر بإجراءات الضبط وأحيلت إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع إدارة الأمن الوطنى بالمحافظة، واستهدفت ضبط 4 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وممارسة أنشطة تهدد الأمن العام، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيل المتهمون للنيابة لمباشرة التحقيق.