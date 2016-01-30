تجديد حبس عامل طعن صديقه بسبب مناداته باسم "الجربان" فى القليوبية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، اليوم، السبت، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بطعن زميله بمطواة فى مدينة طوخ، بسبب نداء المتهم على المجنى عليه باسم شهرة له مما أثار غضبه وصدمه بدراجته البخارية فرد المتهم بطعنه بمطواة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ يفيد تلقيه بلاغا من المستشفى بوصول "على .ر.ع" وشهرته "على الجربان" 19 سنة عامل مصابا بجرح نافذ بالجانب الآيسر، وآخر بالفخذ الأيمن.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، فانتقل العقيد حسام الحسينى مفتش المباحث وبسؤال المجنى عليه أقر بحدوث مشادة كلامية بينه و"مصطفى. أ .ع" 19 سنة عامل، لقيامه بالنداء عليه باسم شهرته "الجربان" تطورت لمشاجرة صدمه خلالها بدراجته النارية، فما كان من الثانى إلا أن تعدى عليه بالضرب بمطواة محدثا إصابته، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد عبد المؤمن مدير نيابة طوخ بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.