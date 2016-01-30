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أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على أراضٍ ملك الدولة بالفرافرة

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أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على أراضٍ ملك الدولة بالفرافرة أمن الوادى الجديد يزيل تعديات على أراضٍ ملك الدولة بالفرافرة
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الفرافرة بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة ورئاسة مركز الفرافرة من إزالة تعديات على مساحة 110 أفدنة من أملاك الدولة بزمام مركز الفرافرة، وعلى نفقة المتعدى على الأراضى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 قرارات بإزالة التعدى على الأراضى المملوكة بإجمالى 105 أفدنة، بجانب تنفيذ قرارين آخرين بالتعدى على مساحات متفاوتة، وتمت إزالة كل التعديات، وإعادة الشىء لأصله، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من مركز شرطة الفرافرة يفيد بتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة، بما يزيد عن مساحة 105 أفدنة بجانب تنفيذ 9 أحكام تمكين صادرة عن محكمة الخارجة الجزئية، وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ، وأحيلت إلى النيابة العامة.

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مصر 365