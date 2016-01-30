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رئيس البرلمان الروسى يؤكد عودة السياح الروس للمنتجعات المصرية قريبا

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رئيس البرلمان الروسى يؤكد عودة السياح الروس للمنتجعات المصرية قريبا رئيس البرلمان الروسى يؤكد عودة السياح الروس للمنتجعات المصرية قريبا
جدد رئيس مجلس النواب الروسى سيرجى، ناريشكين، اليوم السبت، رغبة بلاده فى إعادة السياح الروس إلى ، فى أقرب وقت، موضحاً أنه ستتاح للسياح الروس فرصة لمعاودة الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وأضاف ناريشكين فى برنامج "أخبار السبت" بالتليفزيون الروسى، اليوم، أنه رأى كيف أن السلطات المصرية تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة فى شوارع القاهرة وميادينها ومطارها.

كما ذكّر ناريشكين بأن الروسية قررت فى نهاية العام الماضى فتح القنصلية فى الغردقة، منوها عن أن هذا القرار "يؤكد عزم الطرفين" على تطوير السياحة.

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