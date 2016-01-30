بلاغ سلبى بوجود قنبلة على الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة

قامت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، قبل قليل بمنع إقلاع الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة رحلة رقم 300 وسحبها لممر الطوارئ وإعادة تفتيشها بعد تلقى بلاغ بوجود قنبلة على الطائرة قبل إقلاعها بدقائق، وبالفحص تبين سلبية البلاغ.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن سلطات الأمن تلقت بلاغاً بوجود قنبلة على الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة، وبناء على البلاغ تم إلغاء إقلاع الطائرة ، وسحبها إلى ممر الطوارئ والدفاع بضباط المفرقعات وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع بالقرب من الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تفتيش الطائرة والركاب بمعرفة ضباط المفرقعات وتبين سلبية البلاغ.

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