ننشر صور مشاركة الرئيس السيسي فى الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية

ينشر "اليوم السابع" صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت، فى أعمال الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الجلسة أن مصر ستواصل العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة، لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز رؤية أفريقيا 2063 كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية.

السيسي بالجلسة المغلقة للقمة الإفريقية: نعمل مع دول القارة لتنفيذ برامج التنمية.. ويؤكد: يجب مواءمة التوجهات الخاصة بالشركاء مع احتياجاتنا.. تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى يفرض علينا ترشيد الإنفاق