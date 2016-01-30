مصر أنفقت 7 ملايين جنيه عليه.. فوائد وعيوب لن تتوقعها للواقى الذكرى

فى الوقت الذى شهد غضبا واسعا، بسبب الفيديو المسىء الذى نشره شابان للإساءة للشرطة، ما أثار غضب واستياء الرأى العام، كشفت إحصائيات رسمية تابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الواقيات الذكرية المستخدمة لمنع الحمل بلغت 7 ملايين و337 ألف جنيه خلال 6 أشهر فقط، وهو رقم كبير أثار الدهشة والجدل، وهو ما يستلزم الحديث حول فوائد وعيوب استخدام الواقى الذكرى.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى “ABC News”، أن فاعلية الواقى الذكرى فى منع الحمل تبلغ نسبة 98%، ويعتبر أسهل وسيلة آمنة بالمقارنة بالوسائل الأخرى، وهذا يعنى أن اثنتين فقط من بين كل 100 سيدة سنوياً قد يحدث لهن الحمل مع استخدام الأزواج للواقى الذكرى كوسيلة لمنع الحمل.

ومن أبرز فوائد الواقى الذكرى:

>• يحمى من انتشار الإيدز وفيروس سى والزهرى والسيلان، وغيرها من الأمراض التى تنتقل عن طريق ممارسة العلاقة الجنسية.>• ليس له تأثير على الهرمونات أو أى وظيفة من وظائف الجسم.>• ليس له تأثير على خصوبة الرجال.>• يعتبر من الوسائل السهلة لتأخير سرعة القذف عند الرجال.>• يحمى من الإصابة بفيروس زيكا

وأوضح الباحثون عبر الموقع الإخبارى، أن وسائل الحمل الهرمونية تتسبب فى زيادة الوزن لدى السيدات إضافة إلى أنها قد تسبب خللا فى الهرمونات الأنثوية.

عيوب الواقى الذكرى:

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>وعلى الرغم من فوائده، إلا أن هناك عيوبا للواقى الذكرى، وتشمل:>• حدوث حساسية بسبب المادة المصنع منها الواقى الذكرى>• انخفاض الإحساس عند الرجال>• يسبب خوفا وارتباكا أثناء العلاقة خوفا من سقوطه أو خلعه وحدوث الحمل>• لا يحافظ على الانتصاب للعضو الذكرى للذين يعانون من الاضطرابات الجنسية>• لا يجعل ممارسة الجنس ممتعة.>• بعض أنواع الواقى الذكرى قد تكون مصنوعة من مواد ضارة بالإنسان.>• يقلل عدد الحيوانات المنوية>• يؤثر على التمثيل الغذائى للذكور بسبب المادة الكيميائية المصنوع منها الواقى الذكرى.>• المواد الزيتية اللتى توجد فى الواقى الذكرى قد تدمر الرحم لدى المرأة وتسبب سرطان الرحم.>• لا يوفر الحماية ضد جميع الأمراض التى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى، حيث إنه يفشل فى الوقاية من انتقال الهربس أو الجرب.