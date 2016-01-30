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محافظ القاهرة يفتتح المحور الجديد الرابط بين ميدان المحكمة وميدان المطرية

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محافظ القاهرة يفتتح المحور الجديد الرابط بين ميدان المحكمة وميدان المطرية محافظ القاهرة يفتتح المحور الجديد الرابط بين ميدان المحكمة وميدان المطرية

د.جلال-السعيد-محافظ القاهرة

افتتح الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة اليوم السبت المرحلة الأولي من المحور الجديد الذي يربط ميدان المطرية وصولاّ إلي ميدان المحكمة بمصر الجديدة بطول 3 كليو مترات وماراّ بميادين التجنيد وطومان باي وابن الحكم الذين تم تطويرهم بالكامل بعد رفع قضبان الترام القديم منها .

وأكد المحافظ أهمية هذا المحور – الذي يخترق أربعة أحياء هي المطرية ، عين شمس ، الزيتون ، الجديدة – ويقضي نهائياّ علي أزمة الاختناق المروري والذي كان يعاني منها المواطنون خاصة بأوقات الذروة في الصباح والظهيرة وخاصة لمواطن المطرية والزيتون في الاتجاه لمصر الجديدة أو صلاح سالم .

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة المشروع بالكامل 5 ملايين جنيه ،وشملت أعمال رفع قضبان الترام وإعادة رصف المحور بالكامل وإنشاء جزر وسطي وزراعة أشجار وأعمدة الكهرباء ، وسوف ينتهي العمل بالمرحلة الثانية – التي تصل من ميدان طومان باي إلي ميدان المطرية – والجاري العمل بها خلال عدة أسابيع ، وبلغت نسبة التنفيذ بها حوالي 60% .

كما أشار إلي الجهد المبذول من مديرية الطرق والنقل بالقاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع.

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق و رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة حافظ السعيد ورؤساء الأحياء المعنية وعدد من قيادات المحافظة.

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