لعلاج ضغط الدم المنخفض.. تناول الرمان واشرب شاى وقهوة

نقص تدفق الدم فى الجسم أبرز أسباب ضغط الدم المنخفض

أطعمة ومشروبات لعلاج ضغط الدم المنخفض

انخفاض ضغط الدم أحد الأعراض الخطيرة التى لا يجب أن يهمل علاجها، فالمتابعة من قبل مختص لنسبة الانخفاض أمر فى غاية الأهمية، ويعانى الكثير من الأشخاص من هذا العرض المرضى، وقد تكون الإصابة ناتجة عن طبيعة الجسم، أو لأسباب أخرى كما توضحها الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة.>قالت الدكتورة صفاء، إن أهم أسباب الإصابة بضغط الدم المنخفض تشمل حدوث انخفاض شديد فى الضغط نتيجة عدم تدفق الدم بكمية أو بسرعة جيدة من وإلى القلب، ويؤدى ذلك إلى نقص كمية الدم المتجهة إلى الخلايا وبالتالى نقص الأكسجين المحمل إليها ما يؤدى إلى الشعور بالتعب والوهن والضعف والإرهاق.>وتكشف أخصائية أمراض السمنة والنحافة عن مجموعة من أبرز الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى رفع الضغط وتقليل حدة انخفاضه، ومنها:>• كوب من القهوة أو الشاى فمادة الكافيين تعمل على رفع ضغط الدم المنخفض>• الرمان: تناول ثماره أو عصيره يساعد على علاج الانخفاض>• ملح الطعام: لاحتوائه على عنصر الصوديوم فإنه يرفع الضغط بشدة مع الحرص على الكمية>• الأطعمة المالحة والمخللات بكميات معقولة وموزعة>• شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر الطازجة>• تناول الفاكهة بكل أنواعها قبل الأكل باستمرار>• شرب مشروب العرقسوس

ولفتت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إلى أن كل هذه الأطعمة تساعد فى رفع ضغط الدم بشكل مؤقت، وفى حال إذا استمر منخفضا يجب استشارة الطبيب.