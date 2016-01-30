نواز شريف يعلن خفض أسعار المنتجات البترولية بمقدار 5 روبيات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف سريان قرار خفض سعر المنتجات البترولية بمعدل 5 روبيات باكستانية للتر الواحد اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، أن خفض الأسعار سيشمل البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك في تصريح لوسائل الإعلام اليوم السبت نقلته قناة “جيو” الباكستانية.

وكانت السلطة التنظيمية للنفط والغاز ” أورجا ” قد اقترحت على الحكومة خفضا كبيرا لأسعار النفط، مشيرا إلى أن الأسعار في السوق العالمية ربما تشهد انخفاضا أكبر على خلفية زيادة إنتاج النفط فيما تستعد إيران للانضمام إلى السوق العالمية بعد رفع العقوبات.

واقترحت السلطة التنظيمية للنفط والغاز خفض أسعار البنزين الذي تستهلكه السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها الطبقات المتوسطة في التنقل بمقدار 7,56 للتر.. كما قد ينخفض سعر الديزل فائق السرعة، المستخدم في النقل الجماعي والزراعة أيضا بمعدل 11 روبية للتر الواحد، بما يعادل 13,6 في المائة، أما سعر زيت الديزل الخفيف، أو الوقود الصناعي فقد يتم خفضه إلى 8,17 روبية للتر الواحد.