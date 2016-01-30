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تأجيل معارضة «بوسى»” على حبسها بقضية الشيكات بدون رصيد لـ 6 فبراير

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تأجيل معارضة «بوسى»” على حبسها بقضية الشيكات بدون رصيد لـ 6 فبراير تأجيل معارضة «بوسى»” على حبسها بقضية الشيكات بدون رصيد لـ 6 فبراير

المطربة بوسي – أرشيفية

قررت اليوم السبت، محكمة جنح الهرم، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى على حكم حبسها، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد لجلسة 6 فبراير للإعلان.

يشار إلى أن محكمة جنح الهرم كانت قد قضت بحبس ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ”بوسى” 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور.

وكان المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله بمبلغ مالى قدره مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة ودياً بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى لمقاضته.

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