استياء صحفيو الشرقية من اعتداء ضابط شرطة على زميلهم بمحافظة أسوان

أعرب مراسلو الصحف و القنوات الفضائية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت عن غضبهم و استيائهم الشديد من واقعة اعتداء ضابط شرطه برتبة عقيد على زميلهم “عبدالله صلاح” مدير مكتب جريدة “اليوم السابع” بمحافظة أسوان أمام زوجته و شقيقه أثناء دخولهم ستاد اسوان لمتابعة مباراة منتخب الفراعنة ونظيره الليبى مساء أمس الاول الخميس.

وأعلن صحفيو الشرقية عن تضامنهم الكامل مع زميلهم “عبدالله”ورفض الصحفيون المسامي بكرامة الصحفي ، مهما كانت الأسباب فى اطار احترام مواد الدستور و القانون و المصلحة العليا للبلاد.

يذكر أن عقيد بمديرية أمن محافظة أسوان ، اعتدى على الصحفي أمام زوجته و أفراد أسرته أثناء دخولهم من البوابة الرئيسية، لاستاد اسوان، لمتابعة مباراة منتخب الفراعنة ونظيره الليبى، حيث فوجئ الصحفي أثناء دخوله إلى الاستاد أمام بوابة رقم 5، بصحبة زوجته وأفراد أسرته، بقيام عقيد شرطة الضابط بدفعه من كتفه، وإلقاء القبض عليه وشقيقه واقتيادهما إلى مدرعة شرطة، وذلك بعد ان اعترض الصحفي على منعه من الدخول، كما اعتدي عليه باللكمات وشل حركته، وتوجيه السباب له أمام أسرته.

وسارع مجموعة من أمناء الشرطة باحتجاز شقيقه “عبد الرحمن” 20 سنة، طالب بكلية التربية بجامعة أسوان، داخل مدرعة، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى تمزيق ملابسه وإصابته بسحجات وكدمات بمختلف أنحاء جسده، كما تم مصادرة هواتفهما المحمولة وبطاقتى تحقيق الشخصية..

وقال الصحفي إنه أثناء اقتياده إلى إحدى مدرعات الشرطة أمام ستاد أسوان، استغاث بالعميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، الذى تدخل لإنهاء الأزمة، بعد فترة من احتجاز شقيقه داخل المدرعة، وإعادة بطاقتهما الشخصية وهواتفهما المحمولة مرة أخرى.

وأكد أنه تقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، بعد إصرار عقيد الشرطة الاعتداء عليه وإهانته أمام أسرته، بالرغم من إبراز كارنيه عضوية نقابة الصحفيين، وتصريح دخول المباراة الصادر من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأضاف ” عبد الله “أنه تلقي إتصال من مدير أمن أسوان ومدير المباحث الجنائية، بعد الواقعة ، وتقابل معهما بمكتب مدير الأمن ، الذي رفض ما حدث للزميل، وتركه له الحق في تحرير محضر كما يشاء ، ولكن ذلك لن يمنع من تقديم مدير الأمن والضابط إعتذار له .

وقال “عبد الله” أنه لن يتنازل عن حقه الأسري بالتعدي علي زوجته بالسب وحقه الصحفي فهو متروك لنقابة الصحفيين التي قدمت بلاغ للنائب العام ،وللمستشار القانوني بجريدة اليوم السابع .

فى سياق متصل، قام ملازم أول بالأمن المركزى الصحفي حمادة بعزق، مدير مكتب جريدة الشروق، بأسوان، من التصوير خارج الاستاد، وسحب الكاميرا الخاصة بالزميل، ومسح كافة الصور التى تم التقاطها أمام الاستاد، بحجة أن هناك تعليمات من القيادات بمنع التصوير ,

و من جانبها أفادت “فتحية الديب” مدير مكتب جريدة اليوم السابع بالشرقية أن زميلها المجنى عليه، يتمتع بسمعة طيبه و يشهد له جميع زملاءه بحسن السير و السلوك و الأخلاق الحسنه و يؤدى عمله بمنتهى الجدية و الحيادية.