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محافظ أسيوط: شفاء 30 حالة من الأنفلونزا الموسمية وخروجها من المستشفيات

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محافظ أسيوط: شفاء 30 حالة من الأنفلونزا الموسمية وخروجها من المستشفيات محافظ أسيوط: شفاء 30 حالة من الأنفلونزا الموسمية وخروجها من المستشفيات

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن تماثل 30 حالة مصابة بالأنفلونزا الموسمية للشفاء وخروجها من المستشفيات وحجز 14 حالة أخرى مصابة داخل مستشفيات الصدر وأسيوط الجامعي والحميات لتلقى العلاج .

وقال أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن عدد الحالات المصابة بالإنفلونزا الموسمية قد بلغت 14 حالة تم حجزها بالمستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات لهم داخل مستشفيات الحميات والصدر وأسيوط الجامعي، كما تماثلت 30 حالة للشفاء الكامل وخرجت من المستشفى ؛ فضلاً عن وفاة 14حالة آخرى بسبب إصابتهم بالإنفلونزا الموسمية .

وأضاف، أن المديرية قد اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية والعلاجية بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتخصيص أماكن عزل خاصة بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر لعزل الحالات المشتبه والمؤكد إصابتها وتزويد تلك المستشفيات بالأدوية والمستلزمات اللازمة مؤكداً على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشأة الصحية وتطعيم الفريق الطبي بالمستشفيات بطُعم الإنفلونزا الموسمية .

كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، قد أعلن عن رفع حالات الطوارئ لمواجهة أمراض الشتاء وأمراض الجهاز التنفسي بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة للحد من العدوى مشدداً على توفير الأمصال والأدوية اللازمة بكافة المسشفيات وتقديم الرعاية الصحية للمصابين .

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