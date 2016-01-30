غداً| خيري رمضان ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة “سي بي سي”، الإعلامي خيري رمضان، في مواجهة وجها لوجه لأول مرة أمام منصة نسائية تحاوره، وذلك غداً الأحد ، في تمام الثالثة عصرا.

ويتحدث خيري رمضان، خلال الحوار، عن أراءه في الحب والمرأة وما هي رؤيته للمجتمع المصري الآن، كما يكشف عن كواليس عمله الإعلامي ورؤيته للوضع الحالين وكيف يقيم أداء الإعلام المصري الآن، وما الواجب فعله للخروج من الأزمة الإعلامية الحالية، وما هي التشريعات التي ستصون مهنة الإعلام، وتقنن من التجاوزات بها.

كما يتطرق الإعلامي في حديثه إلى حياته الشخصية والأسرية، وكيف كانت بدايته في العمل الإعلامي، وما دور أسرته في دعمه ومساندته حتى أصبح إعلامياً شهيراً.