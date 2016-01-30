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كرة يد – تونس تفقد أحد أسلحتها أمام مصر للإصابة

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كرة يد – تونس تفقد أحد أسلحتها أمام مصر للإصابة كرة يد – تونس تفقد أحد أسلحتها أمام مصر للإصابة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد عن غياب أمين بنور لاعب نسور قرطاج عن مباراة نهائي بطولة إفريقيا أمام مصر رسميا والتي تقام مساء السبت.

وتعرض بنور للإصابة في عضلات الفخذ خلال مباراة نصف النهائي أمام الجزائر لتحوم الشكوك حول مشاركته.

وأعلن الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك غياب أمين بنور رسميا عن المباراة ليتم تعويضه برياض صويد.

جدير بالذكر أن نهائي بطولة إفريقيا سيتحدد المتأهل مباشرة لدورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو الصيف المقبل بعد أن ضمن المنتخبان المصري والتونسي تأهلهما لكأس العالم.

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