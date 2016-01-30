الإسماعيلي يحاول قيد عبد الفضيل وبامبو قبل مباراة الزمالك

يحاول الإسماعيلي قيد ثنائي صفقاته الجديدتين شريف عبد الفضيل وكريم بامبو قبل مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري.

الإسماعيلي ضم الثنائي ضمن صفقات أخرى أبرمها، إلا أن اتحاد الكرة قرر إيقاف قيد لاعبي الإسماعيلي مؤخرا حتى سداد المستحقات المتأخرة على النادي لدى اللاعبين والمدربين السابقين.

وبحسب فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي، فإن النادي سيحاول قيد ثنائي اللاعبين قبل مباراة الزمالك المقبلة، ومن أجل ذلك يحاول النادي أن يصل لاتفاق مع اتحاد الكرة لجدولة المستحقات المتأخرة.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره الزمالك يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري.