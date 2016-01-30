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محمد سعيد محفوظ يغادر« CBC» غداً

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محمد سعيد محفوظ يغادر« CBC» غداً محمد سعيد محفوظ يغادر« CBC» غداً

كتبت- إنجي لطفي

يغادر الإعلامى محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «كلام الناس» المذاع على شاشة « CBCاكسترا»، غدًا عقب انتهاء آخر حلقاته.

وعلمت « ONA »، من مصادرها، أنه لم يتم الاستقرار على ما إذا كانت الزميلة ريهام إبراهيم ستقدم البرنامج بمفردها أم ستستعين القناة بأحد مذيعيها للتناوب على تقديم البرنامج.

يذكر أن دكتور سعيد محفوظ، أعلن عبر صفحته الرسمية عن مغادرة القناة نهاية الشهر الجاري، وكتب قائلاً: ” بكل الحبِ، استأذنتُ من رفاق المسيرة الأعزاء لمغادرة “سي بي سي” مع نهاية الشهر الجاري، وأملي أن أكون قد وفقتُ في أن أقدم من خلالها على مدار عامين ونصف العام، نموذجاً لما يجب أن يكون عليه الصحفيُ والمذيعُ التليفزيوني، مهنياً وإنسانياً”.

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أونا