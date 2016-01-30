سجن موظف غيّر كلمة المرور لشركته على الفيسبوك

أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، والقاضي بحبس متهم آسيوي الجنسية لمدة شهر، بعد إدانته بتهمة تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب الشركة التي يعمل لديها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون تصريح منها، ما منع الشركة من استخدام صفحتها على الموقع.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من الشركة "المجني عليها" يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة موقعها على "الفيسبوك"، حيث تم تشكيل فريق مختص من إفراد مكافحة الجرائم تمكن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة التي طالبت بمعاقبة المتهم طبقاً للمواد 1 و 2/1 و 10 و 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس المتهم شهراً واحداً مع إبعاده عن الدولة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يسدد للشركة مبلغ خمسة آلاف درهم على وجه التعويض، فاستأنفه المحكوم عليه، والنيابة العامة ، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بالحبس لمدة شهر مع إلغاء تدبير الابعاد وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض والدعوي المدنية فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر القضية عبر هيئة قضائية مغايرة، وقضت محكمة الإحالة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.