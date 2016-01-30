بلاغ بوجود قنبلة على طائرة سعودية بمطار القاهرة قبل توجهها إلى جدة

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إقلاع الطائرة السعودية المتجهة إلي جدة رحلة رقم 300 وسحبها لممر الطوارئ، وإعادة تفتيشها بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة علي الطائرة قبل إقلاعها بدقائق .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن سلطات الأمن تلقت بلاغًا بوجود قنبلة علي الطائرة السعودية المتجهة إلي جدة، مضيفة أنه تم إلغاء إقلاع الطائرة, وسحبها إلي ممر الطوارئ والدفاع بضباط المفرقعات وسيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع بالقرب من الطائرة.

وأشارت المصادر، إلى أنه جار تفتيش الطائرة والركاب بمعرفة ضباط المفرقعات للتأكد من سلبية البلاغ من عدمه.