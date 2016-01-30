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إصابة مأمور مركز شرطة منيا القمح بإغماء أثناء العمل ونقله إلى المستشفى العام

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إصابة مأمور مركز شرطة منيا القمح بإغماء أثناء العمل ونقله إلى المستشفى العام إصابة مأمور مركز شرطة منيا القمح بإغماء أثناء العمل ونقله إلى المستشفى العام
أصيب العميد حاتم الهديبى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، أثناء تواجده بمكتبه ومباشرة مهام عمله، وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، اليوم، السبت، إشارة من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة العميد حاتم الهديبى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، بحالة إغماء أثناء تواجد بمكتبه، صباح اليوم ، ومباشرة مهام عمله وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح العام.

يذكر أن "الهديبى" يعمل مأمورا لمركز شرطة منيا القمح منذ 3 سنوات، ويشهد له بالنشاط فى العمل من قبل الضباط الذين يعملون معه.
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